Второто издание на INNOVISION AWARDS 2026 отличи проекти, организации и екипи, които превръщат иновациите в приложими решения с измерим ефект за бизнеса, обществото и развитието на важни сектори.

Официалната церемония по връчване на наградите се проведе на 28 май в Planet Schwarz Tech Theater и събра над 150 гости, сред които представители на технологичната общност, бизнеса, академичните среди, предприемаческата екосистема, неправителствения сектор, партньори, участници и членове на журито.

Тази година в конкурса участваха 47 проекта в 8 категории: технологии, киберсигурност, устойчиво развитие, човешки потенциал, здравеопазване и дълголетие, стартъп екосистема, образование и студентски иновации. Отличените решения показват различните посоки, в които иновациите вече създават стойност: от технологии и киберзащита до устойчивост, развитие на таланти, образователни модели и решения за по-добро качество на живот.

Събитието беше открито от Михаил Петров, главен изпълнителен директор на Schwarz Digits България и председател на журито на INNOVISION AWARDS 2026.

„Мисията на INNOVISION AWARDS е да покаже, че България има потенциал не просто да следва глобалните процеси, а да създава решения, които могат да бъдат конкурентни в международен контекст. Конкурсът дава сцена на компании, научни екипи, неправителствени организации, стартъпи и млади хора, които разработват проекти на високо ниво и вече доказват своята приложимост. За нас е важно да подкрепим тази среда, защото иновациите имат нужда от доверие, експертиза и смелост да се мисли отвъд познатото“, каза Михаил Петров.

INNOVISION AWARDS 2026 е платформа за разговор за бъдещето на организациите, технологиите и човешкия потенциал. Програмата започна с две keynote изказвания, посветени на културата на иновациите и предизвикателствата пред оригиналното мислене в ерата на изкуствения интелект. Денис Бродски представи темата The Innovation Habit и говори за организационните навици, които превръщат иновацията в устойчив модел на поведение. Иво Стефанов, Managing Partner на Methodia и CEO & Co-Founder на Appcenture, постави темата Innovation without Comfort и предизвика аудиторията да погледне отвъд удобството на бързите решения в свят, в който технологиите могат да генерират идеи, продукти и стратегии с невиждана скорост.

Специален акцент в програмата беше представянето на дигиталния двойник на монумента „Бузлуджа“, създаден от фондация „Проект Бузлуджа“ и Торнадо Студиос. Проектът беше представен от арх. Любомира Момчева-Петрова, координатор „Проекти и партньорства“ във фондация „Проект Бузлуджа“, и Станислав Димитров, програмен директор на Торнадо Студиос. Дигиталният двойник показа как технологиите могат да бъдат инструмент за опазване и модерно представяне на културната памет.

Проектите, участвали в конкурса, бяха оценени от експертно жури по критерии, свързани с иновационен потенциал, приложимост, качество на изпълнение, устойчивост и въздействие. В журито участваха представители на технологичния сектор, бизнеса, финансите, образованието, предприемаческата екосистема, неправителствения сектор и академичната общност, сред които Михаил Петров, Наталия Георгиева, Светлин Желев, Левон Хампарцумян, Марина Кобакова, Георги Руйчев, Диана Митева, проф. Николай Янев, Огнян Василев, Марио Милев, проф. Евгени Станимиров и д-р Митко Василев.

INNOVISION AWARDS 2026 показа различни пътища към промяна: от технологични решения, AI платформи и киберсигурност до устойчиво производство, здравеопазване, образование, човешки потенциал, предприемачество и студентски идеи.

Отличените проекти в INNOVISION AWARDS 2026 са:

INNOVISION IN TECHNOLOGY

Първо място: проект „Фесто България: Създаване на глобален хъб за електронни иновации“, реализиран от Фесто България ЕООД Второ място: проект „Sirma.AI Enterprise Platform, интелигентна AI екосистема за корпоративна автоматизация“, реализиран от Сирма Груп Холдинг АД Трето място: проект „Lab Thread, единна SaaS екосистема за дигитализация на науките за живота“, реализиран от Lab Thread

INNOVISION IN CYBERSECURITY

Първо място: проект „Automated Vulnerability Identification Workflows“, реализиран от Paysafe Второ място: проект „Разработка на Cyber Range чрез използване на платформата с отворен код KYPO CRP“, реализиран от Елена Чернева, студентка в Технически университет – София, специалност „Киберсигурност“ Трето място: проект „OWL IDM“, реализиран от ИДВКМ ООД

INNOVISION IN SUSTAINABILITY

Първо място: проект „Въглеродно неутралната фабрика на Schneider Electric“, реализиран от Schneider Electric Второ място: „SmartQR България: Дигиталният пулс на кръговата екосистема в HoReCa сектора“, реализиран от 3ДЕ СТУДИО ЕООД

HUMAN INNOVISION

Първо място: проект „DisruptHR Sofia“, реализиран от DisruptHR Sofia Второ място: проект „FUSION Academy“, реализиран от Siemens България Трето място: „Womeno-Friendly Workplaces“, реализиран от УОМЕНО ЕАД

INNOVISION IN HEALTHCARE & LONGEVITY

Първо място: проект „Общински оранжерии и овощни градини за производство на екологично чисти плодове и зеленчуци“, реализиран от Община Троян Второ място: проект „Луминера“, реализиран от WeLoveDigi EOOD Трето място: проект „Flower Power: Интеграция на интелигентно оборудване на Siemens от най-ново поколение в първата устойчива фабрика за медицински канабис в Европа“, реализиран от Siemens България

INNOVISION IN STARTUP ECOSYSTEM

Първо място: проект „Beyond Accelerator“, реализиран от The Edge Второ място: проект „Моят автомобил“ в Булбанк Мобайл, реализиран от УниКредит Булбанк

INNOVISION IN EDUCATION

Първо място: проект „Влез в зеления кръг. Бъдещето е в нашите ръце“, реализиран от Девин ЕАД Второ място: проект „Paysafe Academy: The Future of Fintech“, реализиран от Paysafe Трето място: проект „Cyber Edu“, Професионална гимназия по високи технологии „Александър Степанович Попов“ с ръководител д-р Митко Узунов; ученик: Димитър Димитров Иванов

STUDENT INNOVISION

Първо място: проект „Profesii.info“, Диана Андреева, ФБО Второ място: проект „b.Life“, Марио Берберов, Стоян Иванов, Калин Червенков, студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, специалност „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“, с ръководител проф. Божидар Недев Трето място: проект „SolarBlinds“, студентски стартъп SolarBlinds

Конкурсът се утвърждава като платформа за висококачествени проекти, организации и екипи, които имат потенциал да променят индустрии, общности и начина, по който мислим за бъдещето.