Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изразил остро недоволство по време на телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като е преценил, че разширяването на военните действия в Ливан може да застраши деликатните преговори между Вашингтон и Техеран. Това твърдят източници, цитирани от американски медии.

Според информацията разговорът между двамата лидери е протекъл напрегнато, като Тръмп е оказал натиск върху Израел да ограничи офанзивата си срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ в Ливан. Източници твърдят, че американският президент е използвал остър тон, за да подчертае опасенията си, че ескалацията може да провали дипломатическите усилия с Иран.

Преговорите с Иран

В интервю за ABC News Тръмп заяви, че вижда възможност за постигане на споразумение относно повторното отваряне на Ормузкия проток и удължаването на примирието с Иран още през следващата седмица.

Според CNN контактите между Вашингтон и Техеран са били възобновени часове след като Иран временно е прекратил разговорите заради израелските действия в Ливан.

Развитие на конфликта в Ливан

Ливански представители съобщиха, че „Хизбула“ е приела американско предложение за прекратяване на огъня с Израел, което би довело до спиране на ударите срещу Бейрут.

Тръмп заяви, че след разговор с Нетаняху е получил уверения, че израелските сили няма да предприемат настъпление към ливанската столица. Израелският премиер обаче подчерта, че военните операции срещу цели в Южен Ливан ще продължат.

Иранският военен потенциал

Същевременно сателитни изображения, анализирани от CNN, показват, че Иран възстановява достъпа до значителни количества ракети, съхранявани в подземни съоръжения. Според телевизията това поставя под съмнение твърденията на администрацията на Тръмп, че иранският ракетен арсенал е бил сериозно отслабен.

Макар и отслабена от продължителните израелски удари, „Хизбула“ остава ключов съюзник на Техеран и важен елемент от регионалната стратегия на Иран.

Анализатори отбелязват, че всяка нова ескалация в Ливан може да има пряко отражение върху отношенията между САЩ и Иран, както и върху по-широката сигурност в региона.