32-годишен мъж от село Желязковец е задържан за извършен побой, съобщиха от полицията.

Сигналът за възникналия скандал в дома на бившата му съпруга е получен около 17.30 часа на 1 юни в РУ-Исперих. Мъжът нанесъл удари с дървена сопа по 8-годишния си син, 45-годишната му баба и 25-годишния вуйчо.

Жена пострада при семеен скандал, нападателят е задържан

В хода на предприетите оперативно-издирвателни действия е установено, че съпричастие към извършеното деяние има и 27-годишен мъж, приятел на побойника.

Малолетното дете и неговата баба са транспортирани в болница с контузни рани в областта на главата. Вуйчото – с охлузвания по тялото, не е хоспитализиран.

Мъжът, нахлул в чуждия дом, е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Води се разследване по случая.