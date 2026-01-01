Сигнал за бомба е получен в Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив рано тази сутрин.

Учениците са изведени, взривно устройство не е открито и часовете вече са започнали. По електронните пощи са получени злоумишлени съобщения за бомби и в други учебни заведения, съобщиха за "24 часа" от полицията.

В момента се уточнява техният брой.

Припомняме, че след поредица от инциденти, МВР и държавните органи промениха процедурата, като установиха, че евакуация се предприема само след *конкретна оценка на риска, вместо автоматично при всеки получен сигнал. Тази мярка има за цел да ограничи дезорганизацията на учебния процес при липса на реална заплаха.