Остри критики към предложените от управляващите промени в удължителния закон за бюджета отправи депутатът от ГЕРБ Деница Сачева.

Според нея намаляването на партийната субсидия представлява удар срещу парламентарната демокрация и опозицията.

„Това е политически чук за демокрацията. Ясно е какво се случва с партийните субсидии. Групата на г-н Радев се бори с парламентарната демокрация. Взима се кислородът на опозицията. Ние ще гласуваме против тези мерки“, заяви Сачева пред журналисти в Народното събрание.

Сачева обяви, че ще настояват да бъде изготвена пътна карта за това как ще се развива пенсионната система в рамките на следващите години.

По думите ѝ отпадането на COVID добавките няма да реши бюджетните проблеми на държавата.

Управляващите предлагат три бюджетни промени: партийната субсидия, COVID добавката към пенсиите и дълговият таван

„Нека да кажем ясно, че това да не се осъвременяват COVID добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро“, каза Сачева.

От своя страна Теменужка Петкова заяви, че ГЕРБ няма да подкрепи и предложението за поемане на нов дълг в размер на 3,8 млрд. евро.

По думите ѝ предложението противоречи на Закона за публичните финанси, тъй като при липса на приет годишен бюджет не може да се поема нов дълг извън размера на задълженията, които трябва да бъдат рефинансирани през съответната година.

„Няма как народни представители да определят какъв дълг е необходим“, заяви Петкова.

По повод евентуално замразяване на депутатските заплати Сачева посочи, че от ГЕРБ нямат нищо против народните представители също да понесат тежестта на инфлацията и повишаването на цените.

„Тук обаче темата не е как да накажем депутатите или особено как да накажем депутатите на опозицията. Тук темата е за смисъла“, каза тя и призова: "Нека управляващите покажат какъв е общественият смисъл от това, което предлагат".

Припомняме, че вчера председателят на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов представи пакет от мерки, договорени с Министерството на финансите. Сред тях са намаляване на партийната субсидия за получен глас, отпадане на COVID добавката към пенсиите и промяна в тавана на държавния дълг.

Предложенията са част от промените в удължителния закон за държавния бюджет, които предстои да бъдат разгледани на второ четене в ресорната парламентарна комисия.