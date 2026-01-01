Ние правим най-хубавите протести у нас, надяваме се скоро „Прогресивна България“ да ни накарат да направим още по-красив протест в тяхна чест. Това каза Мартин Димитров от „Демократична България“, който коментира предложените от управляващите промени в удължителния закон за бюджета.

Той посочи "огромен проблем в направените предложения - взимането на 3,8 млрд. евро дълг".

Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита. Има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват - щели да намаляват майчинството, после не ги били разбрали. И на фона на това, че няма реални действия за разходите, се взима огромен дълг, както правеха ГЕРБ. Те продължават да правят същото и това е основният проблем, коментира Димитров.

За да се замаже тази картина и хората да не видят основното в промените - затова е вкарано това със субсидиите, смята той. То има две цели. Едната е замазване, а другата е да се удави опозицията, защото „Прогресивна България“ ще имат 5,6 млрд. евро без намалението и 4,2 млрд. евро на година субсидия. За тях намалението не е проблем, проблем ще бъде за по-малките опозиционни партии - това е целта тук, смята той.

Предлагаме да има таван на субсидията, да не може никой да взима над определената сума, която му трябва, посочи още Димитров.