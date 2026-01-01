На 2 юни България отдава почит на Христо Ботев, Васил Левски и всички герои, загинали за свободата и независимостта на страната. Всяка година точно в 12:00 часа сирените в цялата страна огласят паметта на онези, които са дали живота си за Отечеството.

Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България - 2 юни, е честван за първи път през 1884 г. във Враца и Пловдив. Официално той се отбелязва от 1901 г., когато на тържествата на връх Вола присъстват Ботеви четници.

Политиците използваха социалните мрежи, за да отдадат почит на загиналите герои.

📍Президентът Илияна Йотова

"Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа. Можем да бъдем силна общност, да бъдем обединени българи с българските идеали. Така ни искаше Христо Ботев - смели и силни." Това каза президентът Илияна Йотова в навечерието на 2 юни във Враца, където тържествен митинг-проверка по случай 150-ата годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Честването се проведе въпреки проливния дъжд.

Поклон пред паметта на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България!, написа президентът.

📍Премиерът Румен Радев

В Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България нека си спомним за смелостта на предците ни, които издържаха своя изпит пред историята, написа във Фейсбук премиерът Румен Радев по повод 2 юни.

"Всяко поколение носи своята отговорност пред българската свобода и я отстоява с живота и с делата си", посочва той.

Поклон пред паметта на достойните, чиято осъзната саможертва възкресява България през вековете, завършва публикацията.

📍Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също използва профила си във Facebook, за да отдаде почит на загиналите за свободата и независимостта на България.

📍От "Продължаваме промяната" използваха цитат от стихотворението на Христо Ботев „Хаджи Димитър“ - "Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...", за да отбележат Деня на Ботев и загиналите за свободата на България.

"Днес си спомняме за Христо Ботев и загиналите в името на свободата на България. За имена, които завинаги ще останат живи не само в историята ни, но и в сърцата на всеки свободен българин. Поклон пред смелостта, саможертвата и непримиримия дух. Това написаха в официалния профил на политическа партия "Продължаваме промяната".

📍Политическа партия „Да, България“

📍Политици от ДПС също отдадоха почит към паметта на героите

Зам.-председателят на НС и на ПГ на ДПС Айтен Сабри и народният представител от Враца Иво Цанев присъстваха на тържествената заря-проверка на централния площад във Враца по случай 150 години от подвига на Ботев и неговата чета.

В знак на почит към паметта на всички герои, народните представители поднесоха от името на ПГ на ДПС, венци и цветя на паметника на Христо Ботев на едноименния площад във Враца.

📍Председателят на ПГ на „Възраждане“ Костадин Костадинов също избра цитат ("Жив е той, жив е...") от стихотворението на Христо Ботев „Хаджи Димитър“, за да отбележи деня.

"150 години безсмъртие. Поклон пред падналите за свободата, независимостта и обединението на България! Поклон пред онези българи, които умряха, за да живее България!", написа още той.