От 8:00 часа сутринта до момента са отработени девет сигнала, свързани с метеорологичната обстановка в столицата заради проливния дъжд. Установено е, че проблеми няма, съобщиха от Общината. В момента се правят обходи на язовирите на територията на Столичната община.

От дневната смяна на дирекция по "Аварийна помощ и превенция" при СО са извършили обходи на главните пътни артерии в София и критичните точки на реки.

Снощи е имало сигнали за паднали дървета, но проблемите са отстранени. Няма пострадали, както и не е подадена информация за наводнени къщи, сигнали, подлези, информираха още от Столичната община.