Столичната община прави нов опит да си върне терена в Борисовата градина, върху който се намира бившата автокъща „Капитолия“. Според общината договорът за наем е изтекъл преди години, а действията по освобождаването на имота многократно са били възпрепятствани чрез съдебни процедури и обжалвания.

Започнало е премахване на незаконните конструкции (шест масивни метални чадъра).

Това стана възможно, след като Общината спечели окончателно съдебното дело срещу нарушителите, а предоставените срокове за доброволен демонтаж изтекоха без резултат.

„Има отдавна изтекъл договор за наем.“ Това обяви Трайчо Трайков по време на брифинг пред журналисти.

По думите му още преди години общината е отказала да продължи договора, след което са започнали опити за възстановяване на владението върху имота.

Трайков припомни, че през 2022 година съдът е спрял премахването на автокъщата с мотив, че евентуална градушка може да повреди автомобилите, но този път изрази надежда процедурата да бъде доведена докрай.

Столична община спечели делото за премахване на автокъщата в Борисовата градина

Стефан Дъров, заместник-кмет на Столична община, заяви, че „изпълнителният лист, който според изтекла информация изтича на 28 юни, е с взискател „Софийски имоти“, а не Столична община. По никакъв начин – независимо дали ще бъдат упражнени правата по този лист или не – това няма да доведе до загуба на имота, тъй като той е публична общинска собственост. Придобивните способи, на които се позовават юридическите лица, държащи незаконосъобразно имота, са несъстоятелни“, каза той.

По думите му се използват процесуални похвати, чрез които се възпрепятстват органите по принудително изпълнение посредством завеждане на фиктивни дела. Според него това се използва като способ за спиране на влизането във владение.

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че на мястото на бившата автокъща се предвижда да има подземен паркинг и зелени площи.

„Това трябва да приключи. Борисовата градина трябва да бъде парк, да бъде на софиянци, а не място за бизнес начинания“, заяви кметът на София.

„Четвърт век (от 2000г.) на това място, на площ от почти 3 декара, вместо парк за хората има частна автокъща. За да си представим какво означава това: на тази площ могат да бъдат засадени над 150 нови големи дървета и да се изгради обществен подземен паркинг с около 300 места. Вместо това, за две десетилетия софиянци получиха асфалт, огради и луксозни автомобили за продан. Този модел приключи”, добави Васил Терзиев.

Съдът потвърди: конструкциите са незаконни

От Столична община обявиха, че заповедта за премахване на металните конструкции е била изцяло потвърдена от Административен съд София-град с решение от 29 септември 2025 г.

В хода на производството е установено, че конструкциите са поставени без разрешение, поради което подлежат на премахване.

За времето на демонтажните дейности теренът ще бъде временно ограден и обезопасен. Това е стандартна мярка за безопасност при извършване на строително-монтажни работи.

Кой е собственикът на терена?

От Столична община заяви, че спорът за чадърите е само един от аспектите на по-големия казус относно собствеността на самия терен, върху който се намира автокъща „Капитолия“.

Позицията на Столична община е, че имотът е част от Борисовата градина и има статут на публична общинска собственост. Съдебно-техническата експертиза по делото, заведено от страна на общината за връщане на собствеността, установява, че теренът е включен в границите на парка още от 20-те години на XX век и оттогава този статут не е бил променян.

Съгласно Закона за общинската собственост (ЗОС) имотите публична общинска собственост, са изключени от гражданския оборот. Това означава, че те не могат да бъдат продавани, прехвърляни, придобивани по давност или използвани за частни цели. Те са предназначени трайно да задоволяват обществени нужди.

За да възстанови владението върху терена, Столична община е завела ревандикационен иск по чл. 108 от Закона за собствеността. По това дело първоинстанционният съд вече се е произнесъл в полза на общината и е приел, че имотът е публична общинска собственост.

Решението е обжалвано, а от март 2024 г. делото се намира пред Софийски апелативен съд. Повече от две години съдът все още не се е произнесъл, без Столична община да разполага с обяснение за това забавяне.