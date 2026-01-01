Национална мрежа за децата (НМД) изпрати становище до Временната комисия за приемане на Правилник за организацията и дейността на 52-ото Народно събрание, в което изразява тревога от предложението за закриване на постоянната парламентарна комисия по демографската политика, децата и семейството и прехвърлянето на въпросите на децата и семействата към Комисията по труда и социалната политика. От НМД настояват Временната комисия да запази самостоятелния статут на Комисията по демографската политика, децата и семейството в Правилника за организацията и дейността на 52-ото Народно събрание.

От „Прогресивна България“ предложиха вчера промени в правилника на парламента, които, според тях, ще допринесат за по-добрата работа на Народното събрание.

Детските политики не са просто „социално подпомагане“, подчертават от НМД. Сливането на демографските въпроси и децата с труда и социалната политика е концептуална грешка, която връща страната ни години назад, смятат те. Правата на децата и подкрепата за семействата не се изчерпват със социални помощи и пазара на труда. Те изискват хоризонтален, междуведомствен подход, който обхваща здравеопазване – детска смъртност, майчино и детско здраве, образование, детско правосъдие, сигурност и превенция на насилието. Подчиняването на комисията на логиката, строго свързана със социалната политика, отново ще доведе до неглижиране на ключови секторни реформи, настояват от мрежата за децата.

Години наред темата за децата беше вменена на парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, посочиха още те. Това доведе до изчезване на темите за децата и семействата от дневния ред на Народното събрание и блокиране на важни закони, както и до прокарването на лобистки текстове, вредящи на децата – например в Закона за хазарта. Обособяването на самостоятелна комисия през 2024 г. беше исторически успех, осигуряващ за първи път фокус изцяло върху детското благосъстояние и демографията. Връщането към предишни неефективни модели е отстъпление, с което не следва да започва работата на 52-ото Народно събрание, отбелязват от НМД.

От Националната мрежа за децата посочват още, че Комисията по труда и социалната политика традиционно е една от най-натоварените в парламента, разглежда огромни и стратегически теми като пенсионните фондове, Кодекса на труда, трудовата миграция, хората с увреждания и други. Добавянето на тежкия пакет от демографски проблеми и закрила на детето гарантира, че тези теми ще останат на заден план, разглеждани „между другото“, смятат от НМД.

В момент, в който България се намира в тежка демографска криза, закриването на единствения специализиран парламентарен орган, който поставя децата в центъра на законодателството, изпраща изключително лош сигнал към обществото, се казва още в становището на НМД.

Системното проследяване на държавните политики чрез ежегодния независим доклад на НМД „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“ показва критично ниски оценки в сфери като детско здравеопазване, правосъдие и закрила и ясно доказва, че институционалната разпокъсаност е основната причина за провалите на държавата в грижата за децата, допълват от организацията.

От НМД изпратиха вчера и отворено писмо до правителството – „10 спешни задачи пред новото правителство за децата в България“. В него се поставя фокус върху най-належащите проблеми и необходимите политически действия в ключови области като детското здравеопазване, образованието, социалната подкрепа, закрилата от насилие, детската бедност, дигиталната безопасност и детското правосъдие.