Ръководителят на Световната здравна организация (СЗО) заяви във вторник, че мащабът и скоростта на разпространение на смъртоносната епидемия от ебола в Демократична република Конго (ДРК) и Уганда пораждат „сериозно безпокойство“. Здравните работници срещат трудности да достигнат до стотици хиляди хора, разселени заради конфликти в труднодостъпни райони.

Генералният директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейесус съобщи, че над 130 смъртни случая вероятно са свързани с епидемията, а предполагаемите случаи вече надхвърлят 500.

В събота Тедрос обяви извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение — за първи път ръководител на СЗО предприема подобна стъпка преди свикването на комитет за извънредни ситуации.

По време на обръщение пред Световната здравна асамблея в Женева той посочи редица тревожни фактори, които според него увеличават риска от по-нататъшно разпространение на вируса и нови жертви.

Случаи вече са регистрирани в големи градски райони, включително Кампала, Гома в ДРК и Буния.

Той предупреди и за признаци на вътреболнично разпространение на вируса, след като бяха потвърдени смъртни случаи сред медицински работници.

Допълнително безпокойство предизвиква и влошената ситуация със сигурността в провинция Итури в ДРК, където вирусът беше открит за първи път в началото на май. По думите на Тедрос, през последните два месеца конфликтите са довели до масово разселване на населението.

„Над 100 000 души са били наскоро разселени“, заяви той и предупреди, че движението на хора по време на епидемия увеличава риска от разпространение на заразата.

Според Тедрос настоящата епидемия е причинена от щама Bundibugyo — разновидност на вируса Ебола, срещу която няма налични ваксини или специфично лечение.

Изявлението на шефа на СЗО идва на фона на изпращането на американски екип за реагиране при бедствия в ДРК и Уганда, съобщи високопоставен представител на Държавния департамент на САЩ.

По данни на СЗО средната смъртност при ебола достига около 50%. Според Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията вирусът се предава чрез директен контакт с телесни течности на заразен човек, както и чрез контакт със замърсени предмети или тела на починали пациенти.

Сред симптомите са висока температура, отпадналост, мускулни болки, главоболие, повръщане, диария, коремни болки и нарушения във функциите на бъбреците и черния дроб.