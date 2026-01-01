Световната здравна организация (СЗО) обяви международна извънредна ситуация в здравеопазването в неделя заради епидемия от щам на ебола в Демократична република Конго, който е убил над 80 души и за който няма ваксина. Опасенията от по-нататъшно разпространение нараснаха, когато в неделя лаборатория потвърди случай в големия източен град Гома, който се контролира от подкрепяната от Руанда милиция М23.

Досега са съобщени общо 88 смъртни случая и 336 предполагаеми случая на силно заразната хеморагична треска, съобщиха Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC Africa) в събота. „Положителен случай в Гома е потвърден от тестове, проведени от лабораторията. Става дума за съпругата на мъж, починал от ебола в Буния, който е пътувал до Гома след смъртта на съпруга си, докато вече е бил заразен“, каза пред АФП професор Жан-Жак Муембе, директор на Конгоанския национален институт за биомедицински изследвания.

Генералният директор на СЗО Тедрос Гебрейесус изрази дълбоко безпокойство от нарастването на регистрираните случаи. „Решавам, че епидемията представлява извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение“, написа Гебрейесус до X, макар да добави, че засега тя „не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация“, които са определени от съществуващите международни здравни разпоредби (МЗП).

„Щамът Бундибуджо няма ваксина, няма специфично лечение“, каза конгоанския здравен министър Самюел-Роджър Камба. „Този ​​щам има много висок процент на смъртност, който може да достигне 50 процента“.