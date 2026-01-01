Няма, няма и да има друга партия, освен ГЕРБ, която да направи толкова много за България. За една година сме събрали над 14 млрд. лв. , и пряко 4 млрд. лв в бюджета само за година от пресечена контрабанда. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Пловдив.

Гласувахме "въздържал се" при избора на новото правителство, което значи, че отчитаме победата на ПБ на изборите. Искам да ги питам след като това са най-честните избори според тях, защо след като сме втори, как може третия, четвъртият и петият на изборите, да искат да ни унищожат?, попита Борисов.

Поздравявам певицата Дара за победата й на Евровизия. Гледам сега, че кметовете на Бургас и Пловдив искали домакинството догодина. Къде щяхте да посрещнете конкурса, ако аз не бях построил огромните спортни зали, попита Борисов. А Терзиев къде ще посрещне толкова хиляди туристи в тази мръсна столица, и ако не бях построил Арена 8888, допълни лидерът на ГЕРБ.

Борисов: По стар герберски обичай ние говорим за направеното

Таван на цените няма да проработи, контрола на надценките - също. Кога януари месец българите са яли ягоди, малини и къпини? Естествено, че цената им е висока, производството им е много енерегоемко, допълни Борисов. Да се дотират тези скъпи продукти от данъците на хората изобщо не е нормално. Като излязат продуктите от градините на хората, цените ще се регулират сами, каза още Борисов.

Истинската причина за поскъпване е в горивата - там ако не се отрегулира, няма как да стане. Гледам, че се взимат заеми с 4.5 - 4.6% лихви, което значи, че точно младите хора днес ще платят огромни лихви в милиарди евро в следващите години. Ето защо ние 12 години давахме постна пица, но дефицитът ни беше 0%. Това трябва да опитаме да обясним, посъветва лидерът на ГЕРБ.

Борисов: Изпълних всичко, което исках тази година, а накрая стана „бой на сватба“

Вината е в мен, че подцених това, което идва в мрежите. Гледайте "Магьосникът от Кремъл", ще разберете изключително много неща. Умело ни закачиха с ДПС, а ние правихме само добри работи тогава, каза още Борисов.

Относно свалената му охрана, Борисов коментира: "Някой много се е засилил да си изпълни ангажиментите към някои групи от обществото. И го направиха много бързо. Като главен секретар на МВР вследствие на най-големите операции срещу наркотрафика в Европа, тези, които се упражняват по моето име сега, съм получил най-високите правителствени награди на Италия, на Испания, на Франция, - искам да попитам, всичко това с отпаднала необходимост ли е? Да ги питам, когато дадохме ракетите за Украйна, когато разрешихме самолетите да стоят на летището в София - това отпаднала необходимост ли е?, попита още Борисов. Опитват се сега да шикалкавят, но забравят, че 14 милиарда съм вкарал в бюджета, а те пресмятат цената на охраната. И ви казвам, че ако някой ден се случи нещо с мен, да знаете - политическо е, завърши Борисов