С решение на Специализираната комисия по Закона за НСО е свалена охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Информацията беше потвърдена от ДПС и ГЕРБ, като от двете партии коментираха мотивите и обстоятелствата около решението.

Свалиха охраната от НСО на Делян Пеевски

„Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана", това заяви Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на ДПС.

"Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина", пише още Пеевски.

Бойко Борисов остава без охрана от НСО

"Преди малко сме информирани от ръководството на НСО, че от утре охраната на господин Борисов е свалена. С решение на въпросната комисия. Това през всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, но в никакъв случай институционално", каза Томислав Дончев от ГЕРБ.

По думите му не става дума за Борисов, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на Министерство на вътрешни работи с традиционни проблеми с организираната престъпност.

"Ние сме големи момичета и момчета, не очаквайте да политизирам темата. Сигурността на министър-председателя е първостепенен въпрос. Аз не бих подценявал и сигурността на бившите министър-председатели. Защото в България имаме исторически проблем с живота и сигурността на бившите министър-председатели, както последните десетилетия, така и исторически. Въпросът със сигурността на Борисов, както и на всеки български гражданин и подчертавам, е ангажимент на държавата, на правителството и на министър-председатели", каза още Дончев.

Припомняме, че на 30 април „Продължаваме Промяната“ внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана, който предвижда ограничаване на кръга лица, които могат да получават охрана от НСО, като се премахват досегашни основания за автоматично предоставяне на такава на народни представители и други лица – включително Борисов и Пеевски в момента. Въвежда се нов принцип, според който охрана може да се осигурява само при наличие на конкретна и доказана застрашеност.

Същия ден Иван Демерджиев съобщи, че Пеевски и Борисов не се нуждаят от охрана.

През декември миналата година от ДПС обявиха колко струва охраната на партийния лидер Пеевски. За тази информация те се обърнали към Националната служба за охрана, заради системните "спекулации от страна на представители на ПП-ДБ и техни сподвижници".

"В своя отговор, позовавайки се на закона за НСО, по който ведомостите и възнагражденията на служителите са маркирани с гриф за сигурност, от НСО предоставиха обща информация за това, че средното брутно възнаграждение на офицерския състав е около 4000 лв, а на сержантите около 3000 лв. месечно. Офицерите и сержантите, които охраняват г-н Пеевски са четирима. Аритметиката от тук насетне е сравнително лесна", посочиха тогава от ДПС.

По-късно Пеевски изпрати писмо до началника на НСО и Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО, с което е поискал компетентният орган да се произнесе за това, дали има изменение в обстоятелствата, поради което е взето решението и на лице ли е към настоящия момент конкретна застрашеност, поради която следва да се продължи охраната му.