Свалиха охраната от НСО на лидера на ДПС Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на партията.

„ДПС-Ново начало“ с данни от НСО: колко струва охраната на Пеевски

"Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана", пише Пеевски.

„Прогресивна България“ се въздържа да създаде комисия за имуществото на Пеевски

"Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина", пише още Пеевски.

Припомняме, че на 30 април „Продължаваме Промяната“ внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана, който предвижда ограничаване на кръга лица, които могат да получават охрана от НСО, като се премахват досегашни основания за автоматично предоставяне на такава на народни представители и други лица – включително Борисов и Пеевски в момента. Въвежда се нов принцип, според който охрана може да се осигурява само при наличие на конкретна и доказана застрашеност.

Същия ден Иван Демерджиев съобщи, че Пеевски и Борисов не се нуждаят от охрана.

През декември миналата година от ДПС обявиха колко струва охраната на партийния лидер Пеевски. За тази информация те се обърнали към Националната служба за охрана, заради системните "спекулации от страна на представители на ПП-ДБ и техни сподвижници".

"В своя отговор, позовавайки се на закона за НСО, по който ведомостите и възнагражденията на служителите са маркирани с гриф за сигурност, от НСО предоставиха обща информация за това, че средното брутно възнаграждение на офицерския състав е около 4000 лв, а на сержантите около 3000 лв. месечно. Офицерите и сержантите, които охраняват г-н Пеевски са четирима. Аритметиката от тук насетне е сравнително лесна", посочиха тогава от ДПС.

По-късно Пеевски изпрати писмо до началника на НСО и Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО, с което е поискал компетентният орган да се произнесе за това, дали има изменение в обстоятелствата, поради което е взето решението и на лице ли е към настоящия момент конкретна застрашеност, поради която следва да се продължи охраната му.