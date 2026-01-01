"Прогресивна България" не допусна създаването на временна комисия, която да разследва произхода на имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Първоначално само двама представители от ПБ гласуваха със "за". При прегласуване 129 от депутатите на Румен Радев и 30 народни представители от ГЕРБ гласуваха с "въздържал се". Против бяха 20 депутати от ДПС и един от ГЕРБ. 48 гласа "за" дойдоха от "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане".

Досега не е имало едно решение на временните комисии, което да е допринесло или довело до нещо, заяви в кулоарите на парламента председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов.

Съвсем скоро ще видите резултатите от битката с олигархията, допълни той.

"Ние нямаме необходимост от тяхната подкрепа и не сме търсили тяхната подкрепа, разбира се, извън рамките на парламентарния диалог, който търсим с всички“, каза Витанов по повод подкрепата на ГЕРБ-СДС и ДПС в пленарната зала.

Пред репортери в кулоарите депутатът от ДБ Ивайло Мирчев призова лидера на ДПС публично да обясни защо има разминавания в декларираното и фактическото му имущество. По думите му разликите са за над 50 млн. евро.

Мирчев определи отказа на депутатите да разгледат предложението за временна комисия "Пеевски" като "тежък фалстарт за това мнозинство в Народното събрание".