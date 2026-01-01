6,8 млрд. евро е размерът на фискалният резерв към 30 април, пари в държавата към момента има. Това заяви служебният финансов министър Георги Клисурски от трибуната на парламента по време на изслушване.

"Това е едно сравнително високо ниво", заяви той.

Приходите на държавата към април бележат ръст на годишна база с 11% и достигат 14,1 млрд. евро, отчете министъра.

Инфлацията е около 4%. "Има реален растеж на икономиката и подобряване на събираемостта", заяви Клисурски.

Дефицитът е 1,75 млрд. евро, или 1,4% от БВП. "За април неговото увеличение е с около 220 млн. евро сравнение с този през март, когато е бил 1.5 млрд. евро", обяви финансовият министър.

Предложението за изслушване е внесено от председателя на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов.

