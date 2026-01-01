Първото редовно заседание на 52-рото Народно събрание започна с избор на нов секретар на парламента и остри политически сблъсъци около състава на Временната комисия за изработване на правилника на НС.

Като първа точка от дневния ред депутатите избраха Любен Иванов за нов секретар на Народно събрание. Решението беше прието с 224 гласа „за“, без нито един „против“ или „въздържал се“.

Изборът му стана след представено от Надежда Йорданова проекторешение за освобождаването на Катя Панева от поста.

Парламентът създаде Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание. В подкрепа на решението гласуваха 181 депутати, 14 бяха против и 32-ма се въздържаха.

За председател на комисията беше избран Димитър Здравков от "Прогресивна България".

"За" създаването на комисията гласуваха от "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС и ДПС. От "Демократична България" 19 бяха "въздържал се" и двама "против". От "Продължаваме промяната" също се въздържаха, а "Възраждане" гласуваха "против".

Спор в пленарната зала

Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов представи проекторешението и съобщи, че се предлага комисията да бъде съставена от 9 народни представители от ПБ, 3 от ГЕРБ-СДС и по 1 представител от ДПС, Демократична България, Продължаваме Промяната и Възраждане.

Във връзка с предложения брой депутати на Прогресивна България в комисията, лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че е малко глупаво още на първото заседание да се показват "мускули". По думите му това е практика на ГЕРБ.

Велислав Величков от ПП също обяви, че е изненадат от този подход. "Да се каже, че електоралната тежест определя мястото в комисията, означава на практика да се каже, че са две категории народните представители - управляващите с мнозинството и останалите. Защо направо не си напишете правилника и не го внесете в зала?", заяви той.

Ивайло Мирчев се обърна към Антон Кутев с думите, че не съществува понятие като „тяхно Народно събрание“.

„Вие имате право сутрин преди заседание да си разхождате кучето около НС. В момента, в който влезете в Народното събрание, цялата тази арогантност, целият ви нагон за власт, трябва да си го оставите някъде другаде. Българският народ ви даде отговорност. В момента, в който някой се самозабрави и излезе да каже „нашето Народно събрание“, следват неща, които гледахме преди няколко месеца. Бъдете държавници, а не да ми говорите като дърти комунисти“, заяви Мирчев по време на дебатите.

По-рано Антон Кутев заяви от парламентарната трибуна, че управляващото мнозинство няма как да носи отговорност за работата на Народното събрание, ако правилата му се определят от опозицията.

„Подчертахме в декларация, че ще се пазим от хитрости, особено в пленарната зала. Всички добре знаем, че в комисиите в предишните Народни събрания мнозинството имаше мнозинство. Няма как да носим отговорността за работата на НС, ако не ние, а вие сте правили правилата, по които то работи“, каза Кутев.

Той увери, че предлаганите правила ще бъдат „абсолютно демократични“ и допълни:

„Няма как да искате в ролята си на опозиция да определяте правилата как да работи Народното събрание. Видяхме как работеха вашите Народни събрания, сега идва ред да покажем как работи нашето.“

Очаква се парламентът да изслуша служебния министър на финансите Георги Клисурски относно актуалното финансово състояние на държавата.

Петър Витанов от „Прогресивна България“ посочи две важни задачи пред новата власт

Заседанието продължи с изслушване на служебният финансов министър Георги Клисурски като трета точка.

Предложението за изслушване е внесено от председателя на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов.