Две важни задачи пред новата власт посочи избраният за депутат от "Прогресивна България" Петър Витанов. Два са аспектите - единият е свързан с икономиката, с портмонето на хората, с антикризисните мерки, които се разработват. Другият е свързан със справедливостта, правосъдие, съдебна система и т.н., посочи той пред журналисти на влизане в сградата на Народното събрание.

Важно е да се види какво е състоянието, в което заварваме тази държава, важно е състоянието на публичните финанси и състоянието на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), каза Витанов. По думите му ангажиментите по ПВУ са много изостанали и след две месеца, ако не бъдат приключени последните плащания, няма да може да се възползваме от парите. Той отбеляза, че каквото има свързано с ПВУ, по спешност трябва да се отреагира.

Във връзка с първото заседание на 52-рото Народно събрание, което е насрочено за утре, Петър Витанов посочи, че първо предстои избор на ръководство на парламента, след това на Министерския съвет.

На въпрос дали възнамеряват да вдигат данъци, Витанов каза, че в икономическата програма на "Прогресивна България" не е предвидено промяна на данъчната система. Данъчната система е чудесен инструмент за преразпределение, от което България има нужда, но в световна кризисна ситуация, турбулентни времена, данъци не се пипат. В момента ще опитаме да направим така, че те да бъдат по-ефективно оползотворявани и по-справедливо събирани, посочи той. Витанов коментира, че едрият бизнес винаги намира начин да избяга от корпоративния данък и страдат малките и средни фирми.