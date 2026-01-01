Само допреди няколко години за медикаментите с пептиди се говореше основно в медицинските среди. Днес обаче те са навсякъде – в TikTok, Instagram, форумите за отслабване и дори в ежедневните разговори. Хиляди хора по света ги използват с надеждата да свалят бързо килограми, а популярността им расте толкова бързо, че някои специалисти вече говорят за „революция“ в борбата със затлъстяването. Наред с еуфорията обаче се появяват и сериозни въпроси – колко безопасни са тези препарати, за кого са подходящи и защо около тях избухнаха толкова спорове в социалните мрежи?

Пептидите за отслабване се превърнаха в една от най-обсъжданите теми през последните месеци. Най-често хората говорят за препарати като Ozempic, Wegovy и Mounjaro, които първоначално са разработени за лечение на диабет тип 2, но впоследствие започват масово да се използват и за отслабване.

Какво представляват пептидите?

Най-просто казано, пептидите са малки вериги от аминокиселини – тоест градивни елементи, от които се изграждат белтъците в човешкото тяло. Организмът ни по принцип произвежда различни пептиди естествено, а те участват в много процеси – от регулирането на апетита до съня, метаболизма и хормоните.

Част от модерните лекарства за отслабване съдържат вещества, които имитират действието на определени естествени пептиди и хормони в тялото. Те „подвеждат“ организма, че човек е сит, дори да е приел по-малко храна. В резултат апетитът намалява, храненето става по-рядко, а килограмите започват да спадат.

Точно това е причината много хора да казват, че „не им се яде“ след започване на подобна терапия.

Най-обсъжданите препарати действат върху хормона GLP-1, който нормално се отделя след хранене. Той изпраща сигнал към мозъка, че човек е сит, а също така забавя изпразването на стомаха. Така усещането за глад идва по-бавно.

Тези медикаменти действат чрез имитация на хормони, които организмът отделя след хранене. Те намаляват апетита, забавят изпразването на стомаха и създават усещане за ситост за по-дълго време. Именно затова много хора споделят, че започват да се хранят значително по-малко още в първите седмици след началото на терапията.

Споровете в социалните мрежи

Популярността им избухна най-вече заради социалните мрежи. В TikTok и Instagram ежедневно се публикуват видеа „преди и след“, в които потребители показват впечатляваща промяна само за няколко месеца. Някои знаменитости също открито признаха, че използват подобни препарати, а други бяха обвинени от фенове, че отслабването им се дължи именно на тях.

Така се появи и така нареченият „Ozempic ефект“ – вълна от хора, които търсят медикаментите не заради заболяване, а с цел бързо сваляне на килограми.

Според лекари обаче темата далеч не е толкова проста. Специалистите предупреждават, че тези препарати не са „магическа инжекция“, а сериозни медикаменти, които влияят на хормоните и метаболизма. Макар при много пациенти да дават добри резултати, употребата им без лекарски контрол може да крие рискове.

Най-честите странични ефекти са гадене, повръщане, стомашен дискомфорт, диария, отпадналост и загуба на мускулна маса при рязко отслабване. При някои хора се наблюдава и т.нар. „Ozempic face“ – термин, станал популярен онлайн, описващ по-хлътнал и уморен вид на лицето след бърза загуба на мазнини.

„Евтиното често излиза скъпо“ - Инфлуенсъри рекламират, предлагат и продават пептиди

В социалните мрежи спорът около пептидите става все по-ожесточен. Едната страна ги определя като огромен пробив в лечението на затлъстяването и шанс за хора, които години наред безуспешно са се борили с килограмите. Други обаче смятат, че се насърчава опасна култура на „бързото отслабване“, особено сред млади хора без сериозни здравословни проблеми.

Често се обсъжда и друг проблем – масовото купуване на подобни препарати от хора, които просто искат да изглеждат по-слаби. Това доведе до недостиг в някои държави и затруднен достъп за пациенти с диабет, които реално се нуждаят от лечението.

Паралелно с това в интернет започнаха да се появяват и съмнителни „пептиди“ от нерегламентирани сайтове, фитнес форуми и социални мрежи. Специалистите предупреждават, че част от тези продукти могат да бъдат опасни, тъй като произходът и съдържанието им често не са ясни.

Лекарите са категорични, че подобни медикаменти трябва да се приемат само след консултация и изследвания. Те обясняват, че пептидите не заменят здравословното хранене и движението, а са част от терапия, която обикновено се комбинира с промяна в начина на живот.

Друг важен въпрос е какво се случва след спирането им. При много хора апетитът постепенно се връща, а част от свалените килограми могат отново да бъдат натрупани. Именно затова специалистите подчертават, че дългосрочният ефект зависи не само от инжекциите, а и от навиците след това.