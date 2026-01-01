Проучване, публикувано в списание „Нейчър“, е установило, че генетичните вариации влияят върху ефективността на лекарствата за отслабване като семаглутид и тирзепатид. Тези пептиди трансформираха индустрията, но не всички инжекции имат еднакъв ефект, сочи анализ на данни от над 27 000 потребители.

Изследователите са идентифицирали специфична вариация в гена на GLP‑1 рецептора (GLP1R), която действа като катализатор на ефективността. Носителите на този вариант губят средно с 0,73 килограма повече, което е сравнително скромен резултат спрямо средната загуба от 10,89 килограма за цялата група. Други фактори като възраст и пол се оказват по‑показателни - жените са постигнали редукция на ИТМ (Индекс на телесна маса) от 12,2 % спрямо 10% при мъжете.

Проучването разкрива и връзка между вариант в гена GIPR и странични ефекти като гадене и повръщане, наблюдавани специфично при тирзепатид, но не и при семаглутид. Според д‑р Питър Балаж това не намалява ефективността, но обяснява широкия обхват на риска от гадене - от 5 % до 78 %.

Резултатите имат някои ограничения - участаниците сами са предоставяли данните за употребата си, като липсва информация за дозировки, наличие на диабет и тежки ефекти като гастропареза. Проучването е наблюдателно - то не доказва причинна връзка, а само асоциация, като данни от смартфоните на анкетираните подсказват, че те може би са преувеличили резултатите си.