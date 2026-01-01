Досегашният председател на турската опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел взе участие в митинг в западния турски град Измир, организиран в подкрепа на оставането му начело на партията, съобщи на сайта си турската Халк ТВ.

Днешната демонстрация е първата в Измир, след като миналата седмица турски съд обяви, че отменя 38-ия редовен конгрес на НРП от 2023 г., отстранява досегашния лидер Йозел и неговото ръководство и възстановява бившия лидер на партията Кемал Кълъчдароглу и членовете на неговото ръководство начело на опозиционната партия.

Решението доведе до сериозно напрежение в редиците на НРП, като през уикенда поддръжниците на Йозел се бяха барикадирали в централата на партията в Анкара, за да не допуснат възстановеното ръководство до сградата. В неделя турската полиция се намеси и в крайна сметка въдвори върнатия със съдебно решение бивш председател на НРП Кемал Кълъчдароглу в работния му офис, използвайки водни оръдия и димки срещу барикадиралите се привърженици на Йозел.

В отговор на случилото се днес Йозел призова привържениците си да се съберат днес в центъра на Измир в негова подкрепа. По информация на Халк ТВ тази сутрин хиляди граждани от третия по големина град в Турция са се насочили към централния площад „Дхумхуриет“ в отговор на призива на Йозел. На място обаче полицията е била поставила железни барикади и е използвала водни оръдия и лютив спрей срещу участниците в демонстрацията, заради което тя е била пренасочена към площад „Гюндогду“.

Халк ТВ сподели кадри от намесата на полицията срещу демонстрантите в профила си в Екс.

В крайна сметка Йозел говори пред събралото се множество на площад „Гюндогду“, като в речта си призова за "трансформиране на яростта на привържениците на НРП от случващото се в надежда за спасяване на опозиционната партия и на Турция".

„Има начин за излизане от тази криза. Моето предложение е това: нека членовете на НРП, които са над 2 милиона души, гласуват кой да бъде техния лидер пряко през уикенда на първата или втората седмица след Курбан байрам“, заяви още Йозел пред събралото се множество, като изрази готовност да се кандидатира, ако предложението му бъде прието.