Какво всъщност представлява наркотикът LSD? Той е особено популярен през 60-те и 70-те години на миналия век, когато се провеждат най-различни експерименти с него - но се стига до злоупотреби и бива забранен.

Зад абревиатура LSD стои сложно наименование - диетиламид на лизергиновата киселина. Това е синтетичен психоактивен наркотик от групата на халюциногените. Употребата му води до нужда от по-висока доза, посочва NOVA.

Той е с мощно психотропно действие, което може да предизвика визуални и звукови халюцинации, изкривено усещане за време и пространство, промени в настроението, а действието да продължи до 12 часа.

Провежданите с него научни експерименти остават в контролирана среда. Но това, че забраненото вещество е достъпно на клик разстояние, е изключително опасно. От една страна не е ясно дали и с какво е смесено. А от друга - самите употребяващи смесват различни наркотици. Тогава последствията стават непредвидими.

Проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет на Медицинския университет, казва, че най-точния термин за LSD е психодислептик. При приема му хората започват да опитват да летят, човек губи представа какво се случва около него, казва той.

По-опасно от наркотичното вещество само по себе си е смесването му с алкохол или други забранени вещества, обясняват специалистите.

"През последните 3-4 години се наблюдава явление на полиупотреба на наркотици - търсят се нови усещания чрез смесване на различен вид наркотици. Така се порлучават различни тревожни състояния, паник атаки и други", казва началникът на отдел "Борба с наркотрафика" Стефан Бакалов.

А до подобно смесване понякога се стига много преди наркотикът да стигне до този, който ще го употреби. Проф. Момеков обяснява, че хората, предлагащи подобни субстанции, не са представители на фармацевтична компания. "Това са неща, синтезирани в някое мазе, те се приготвят от хора без никакво образование", посочва още той.

Психологът Бояна Караджова казва, че в нейната практика има деца, които започват да ползват наркотици на 11-12 годишна възраст, преди възрастта е била 15-17. Тя допълни, че важно да се говори защо има деца, които стигат до такава употреба. И подчерта, че важни фактори са свръхобщуване дигиталното общуване и същевременно самотата.

А Бакалов допълва, че дилърите не се притесняват от това да продават наркотици на 11-12 годишни деца.