На 20 май в Шесто районно управление две непълнолетни момчета са предали голяма сума пари, открита в столичния квартал „Борово“. Това съобщиха от полицията.

Собственикът може да потърси средствата си в Шесто РУ, след като представи допълнително подробности за точната сума.

Припомняме, че МВР наложи строг протокол, при който собствениците на загубени средства са длъжни да докажат правото си върху сумата чрез назоваване на точен размер, номинал на банкнотите или специфични детайли, придружаващи парите, като банкови бележки или лични бележки с дати.

Въведена бе и практика изгубените вещи и суми да се съхраняват в сектор „Охранителна полиция“ към съответното районно управление. Този подход гарантира проследимост и сигурност на активите до момента, в който се появи легитимен титуляр.