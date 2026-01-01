Спасиха две бедстващи кучета в Плевенско, съобщиха от полицията.

Пожарникари спасиха куче, заплетено в мрежа в двор в село Ясен. Сигналът за инцидента е подаден на 26 май, след като животното останало безпомощно и не успявало да се освободи само.

След продължилата около един час спасителна операция кучето е било успешно издавено от мрежата и е в добро състояние.

Плевенски огнеборци спасиха куче, паднало в шахта. Четириного е попаднало в капан под земята. Инцидентът е регистриран през изминалото денонощие.

То е попаднало в шахта на булевард „Георги Кочев“, което не може да излезе само. Операцията по изваждането на животното от дълбокото съоръжение е продължила близо час.

Кучето е изтеглено успешно на повърхността на улицата. На екипа е било оказано съдействие от "Намаляване на популацията на безстопанствени кучета“-Община Плевен.

По първоначална информация животното е преминало през инцидента без сериозни наранявания, но е било силно изплашено. Веднага след акцията то е пуснато на свобода.