Спасиха котка от покрив в Плевен, съобщиха от полицията.

Пожарникари са свалили животното от покрива на втория етаж на сграда след подаден сигнал от граждани на 20 май.

След сигнал от граждани: Пожарникари спасиха котка от покрив в Плевен

Инцидентът е станал на улица „Знеполска“. Животното е било блокирано и не е успяло да слезе само.

След кратка акция огнеборците са успели безопасно да достигнат до животинчето и да го свалят.

Котката е невредима и не е наложило ветеринарна помощ. Случаят предизвика интерес сред живеещите в района, които аплодираха действията на спасителния екип.