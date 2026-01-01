Служебният министър на финансите Георги Клисурски се завръща в екипа на кмета на Столична община Васил Терзиев и от 26 май отново ще заеме поста заместник-кмет по направление финанси, съобщиха от Столична община.

Георги Клисурски беше част от екипа на кмета Васил Терзиев като заместник-кмет по финанси от септември 2025 г., след което пое поста служебен министър на финансите в правителството на Андрей Гюров.

Той е икономист с образование по финанси и държавно управление, придобито в САЩ, и професионален опит в Министерството на финансите.