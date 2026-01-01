Свлачището на пътя Смолян - Пампорово продължава да бъде активно. Това обяви от трибуната на парламента министърът на регионалното развитие Иван Шишков.

По думите му това е причината все още да не може да се работи по неговото укрепване.

Преовлажняване и обследване на водните източници

"Очевидният проблем е преовлажняване. Трябва да установим защо. Обследваме всичко - водоема на ВиК, който е непосредствено над свлачището, езерото, което е до почивната станция на EVN, както и язовира, който се използва за изкуствен сняг", заяви министърът.

Иван Шишков обяви, че е обходен и самият път, като са установени доста проблеми, натрупани през годините.

Частен имот на пътя и липсваща общинска собственост

"Стана ясно, че на този път има частен имот. Хубавото е, че при проверката в кадастъра се установи, че има проходимост. Въпросът е просто, че пътят не си е на мястото. Пътят е общински. Работи се в тази посока да се създаде обходно трасе. Оказваме помощ с трасирането", заяви Шишков.

Той допълни, че ведомството не може пряко да финансира дейностите, тъй като пътят е общинска собственост.

Шишков е категоричен, че причините са комплексни.

„Няма общ устройствен план, няма сервитут на водопровода. Основното му трасе е под пътя, но няма сервитут", каза той.

ДНСК проверява обектите около свлачището

В момента Дирекция „Национален строителен контрол" (ДНСК) извършва проверка в Смолян, за да провери всичко, свързано с обектите.

„Интересува ни това как са свързани с водопроводната мрежа. Разпоредил съм да бъдат попълнени всички водопроводи в кадастъра. Преди един ден спряхме водоснабдяването в резервоара около свлачището, за да направим експеримент. Искахме да разберем дали се губи вода. За една нощ бяхме спрели водоподаването, включително и на изходната точка. Това, което успяхме да установим, е, че проблемът не е в резервоара, защото няма загуба на вода", каза Шишков.

Свлачището не е регистрирано в МРРБ от 2001 година

Във връзка със законното или незаконното строителство той обяви, че може да даде подробен анализ. „Това е едно от нещата, които сме направили във времето", допълни министърът.

Шишков обясни, че съседното свлачище е укрепено с разрешение за строеж от Община Смолян, но не е регистрирано в МРРБ така, както трябва да бъде регистрирано всяко открито свлачище.

„На въпроса ви дали е регистрирано свлачище в МРРБ – не е, защото никой назад във времето не е подавал сигнал. Има разрешение за строеж от Смолян, укрепване и никакъв сигнал. Говорим за 2001 година. Без да е уведомен тогавашният министър и без това свлачище да е картотекирано като такова", каза той.

Разрешение за строеж от 2006 без общ устройствен план

По думите му това са част от причините за състоянието на сградата, която се намира непосредствено до свлачището. „Само ще ви кажа, че има разрешение за строеж от Община Смолян от 2006 година, но няма общ устройствен план", завърши Шишков.

Той обяви, че ще направят всичко по най-бързия начин да възстановят пътя, а не по най-евтиния.