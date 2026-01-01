Активни свлачищни процеси са установени по цялата площ на свлачището на пътя Смолян – Пампорово, съобщиха от Община Смолян. Заключението е на специалисти след обстоен оглед на мястото на свлачището, което на 1 май отнесе участък от пътя към курорта.

На извънредно заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия е било обяснено, че основните фактори за активирането на свлачищните процеси са обилните валежи и интензивното снеготопене, натрупването на повърхностни води и проблеми със стара отводнителна инфраструктура в района.

"От Общината ще настояваме пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за извършване на комплексно експертно обследване на свлачището", каза за БТА заместник-кметът Мариана Цекова. Тя уточни, че утре се очаква да пристигнат представители на „Геозащита“ – Перник, които да извършат оценка на зоната. За утре е насрочено и заседание на Областния кризисен щаб за обсъждане на мерки и решения във връзка със свлачището.

Свлачището, което се активизира на 1 май и отнесе участък от пътя Смолян – Пампорово, все още е активно, заяви по-рано пред БТА областният управител на Смолян Зарко Маринов.

Заедно с екип експерти от Областната администрация Зарко Маринов е извършил днес оглед на маршрута, който се предлага и се обсъжда да бъде изграден като временен обходен път. Става дума за много тесен, черен път, който минава през частни имоти и би било много трудно да се изгради спешно обход на свлачището, коментира областният управител.

Достъпът до района на свлачището е ограничен не само за автомобили, но и за пешеходно преминаване. Зоната е преградена с полицейски ленти, на място дежурят екип полицаи. Ограничението се налага, заради сигурността на туристи, които обикалят в района, обясни Маринов. Патрулиращите полицаи заявиха, че и днес от района на свлачището се чуват пропуквания.

Въпреки данните за активни процеси в зоната, точно над голямото пропадане, което „погълна“ асфалтовия път, днес бяха забелязани движещи се човешки фигури над трасето. От Областната администрация заявиха, че не им е известно кой е допуснал движение над опасния терен.

В Смолянския регион има няколко стотин свлачища, а в община Смолян са около 40, като те не са обезопасени, каза още областният управител на Смолян Зарко Маринов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Той обясни, че след свлачището двата обходните маршрута удължават пътуването Пампорово – Смолян с 15-20 минути. Единият път, който е през Рожен, е в добро състояние, посочи Маринов. Но подчерта, че на този, който е през село Стойките, има пропадане на подпорна стена покрай реката в края на селото – под 10 м. "Тя е пропаднала вече повече от 4 години, не се укрепва и движението е в една лента", обясни областният управител..

Той посочи, че при втория маршрут подпорната стена трябва да бъде укрепена и движението да бъде пуснато в двете ленти. Също така допълни, че това може да се случи за един месец. „В момента спорът е чия е подпорната стена – държавна или общинска”, допълни още областният управител.

Маринов беше категоричен, че в настоящата ситуация туризмът се затруднява. Част от работещите в Пампорово са от Смолян и те трябва да пътуват повече време, допълни той. И подчерта, че липсата на директна връзка между Пампорово и Смолян е проблем и за туристите. „Смолян ще загуби туристи заради този път”, беше категоричен той.

Според него началото на ремонтните дейности по пътя на свлачището може да стартират догодина пролетта. И поясни, че първо трябва да започнат работа хидрогеолози, да бъдат изготвени проекти, те да бъдат одобрени, да бъде обявена обществена поръчка за изпълнител на ремонтите. Според областния управител свлачището е причинено от повечето дъждове и сняг. „Днес отпадна версията, че може язовирът, който се намира над свлачището, да е причинил преовлажняване и да го е предизвикал”, допълни още Маринов. Той подчерта, че при направените проверки от съответните институции няма забележки.

Междувременно днес председателят на Управителния съвет (УС) на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Тодор Анастасов съобщи, че свлачището не е било в системата за мониторинг. Причината е липсата на видими външни признаци или подадени сигнали преди инцидента, каза Анастасов. Той изтъкна, че системите за ранно предупреждение на такива процеси се поставят само на вече регистрирани точки.

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов определи свлачището по пътя Смолян - Пампорово като „бедствие“ и изтъкна, че то е още активно, но към момента няма пряка опасност за населението, хотелите или друга инфраструктура в района. Той добави, че по експертно мнение „силно преовлажняване“ на земните маси е сред основните причини, като посочи, че се изследва дали това се дължи на валежи, снеготопене или евентуално просмукване на води от близкия язовир.

Найденов посочи, че предстоят комплексни проучвания - геоложки, хидроложки и геодезически, които ще отнемат поне месец. След това са необходими минимум три месеца за проектиране. По думите на министъра реалните строителни работи могат да продължат от шест месеца до две години, в зависимост от сложността на проекта.