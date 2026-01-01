„Половин час след като земните маси тръгнаха надолу, ние започнахме да мобилизираме екипи. Те отидоха на терен, имаме обследвания с дрон. Искахме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което да активира тази земна маса. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем – самото свлачище да активира язовира да тръгне надолу”, заяви Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните пред NOVA.

Язовирната стена е стабилна, увери той. „Язовирът е пълен, нивото е стабилно. Има изтичане, около 60 литра в секунда, което не е кой знае какво – малко е изтичането и малко е вливането. Така че в това отношение можем да сме спокойни. Оттам вече са колегите геолози и Министерството на регионалното развитие и благоустройството”, каза Христанов.

В министерството няма данни за незаконна сеч в района. Повече данни ще бъдат изнесени в понеделник.

Проблем за района на Смолян били вековни гори, регистрирани като пасища. „В понеделник всички областни дирекции по земеделие, всички общини и държавни горски предприятия, ще получат мои заповеди, с които ще възбраним тази сеч”, каза Христанов.

Той увери, че всички язовири се следят от компетентните институции.

За проверката на Държавното ловно стопанство „Искър”.

„Там има една огромна постройка, абсолютно незаконна. Ние се опитваме да намерим какъвто и да е документ. На кадастралната карта такава сграда няма. А тя е наистина огромна. В първата ѝ третина са оформени две крила, в които са направени апартаменти – 4-5. Точно от този вид апартаменти, които видяхме и при проверката на „Ведра” – друга сграда, свързана с Румен Гайтански – Вълка. С него е свързана компанията, която е ползвала Държавното ловно стопанство. Новата постройка е направена от концесионера. Нарекохме я „най-невидимата постройка в България”, защото е удивително как никой не я е забелязал в продължение на 7–8 години”, каза Христанов.

„Първата част е като хотел, с предвидени огромни легла. Втората част е хале, в което има превозни средства на концесионера. Явно е решил, че ще използва държавните имоти като склад. Съхранява се вентилационна система. Четири превозни средства има – три на концесионера, четвърто на фирма „Волф”. Концесионерът е „Био Майнинг”, каза Христанов.

Той обясни, че Държавно ловно стопанство „Искър” е 40 000 декара. Създадено е през 1969 г.

В понеделник ще бъдат сезирани МВР и прокуратурата, ще бъдат назначени и дисциплинарни проверки. „Който си е затварял очите, ще си понесе отговорността”, каза Христанов.

Според него ще е грехота да се разруши подобна постройка. „Заедно с областния управител и колегите експерти ще обсъдим възможността сградите да останат на ловното стопанство и да бъдат узаконени”, каза Христанов.