Остава обявеното бедствено положение в Пампорово. Причината е активизирало се свлачище в района на „Райковски ливади”, което доведе до затваряне на пътя между Пампорово и Смолян.

По данни на властите, около 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли. Засегнатият пътен участък е с дължина близо 70 метра. Преминаването е невъзможно, използват се обходни маршрути.

Свлачището погълна огромни иглолистни дървета и електрически стълбове, има и скъсан е газопровод. Експертите го определят като най-голямото свлачище в историята на България.

В 09:00 ще заседава Областният кризисен щаб, а в 11:00 ще бъде направен оглед.

„Вчера разговарях с министър Христанов, който веднага изпрати екипи на Напоителните системи. Към момента няма никакви признаци, че вода се е просмукала от язовира. Състоянието му е добро”, заяви Зарко Маринов, областен управител на Смолян пред NOVA.

Той обясни още, че свлачището и преди е било укрепвано.

„Задачата на нашите екипи беше да обезопасим района заради скъсения газопровод чрез отцепване, премахване на възможни източници на възпламеняване и спиране подаването на газ. Оценихме и риска за хора, обекти и критична инфраструктура”, обясни комисар Чавдар Кичуков, директор на пожарната в Смолян.

„Риск за хората няма. Обявихме бедствено положение, за да могат институциите бързо да вземат мерки”, каза кметът на Смолян Николай Мелемов.

Обходните маршрути са Стойките – Смолян, Стойките – Пампорово и през Рожен за Пловдив.

Язовирът се стопанисва от „Пампорово” АД. „Няма връзка между него и свлачището. Районът е известен с активна свлачищна зона. Язовирът е в перфектно състояние, поддържан и контролиран от компетентните институции”, заяви изпълнителният директор на дружеството Стефан Присадов.

„Чакаме специалисти по обед и ще направим по-обстоен първичен оглед”, заяви представител на Областното пътно управление.

Припомняме, че вчера от АПИ обявиха, че днес ще бъде извършен оглед на засегнатото трасе от екип геолози и проектанти. След него ще се прецени дали могат да бъдат предприети мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвянето на проект за трайно възстановяване на отсечката.