Сумата, получена през март от директора на болница „Лозенец“, не е само от заплата, съобщиха от лечебното заведение.

Средствата са от редовното месечно възнаграждение плюс изплатеното еднократно обезщетение за навършена възраст и осигурителен стаж, удостоверено по надлежния ред от Националния осигурителен институт, което се изплаща в съответствие със закона и договора за управление, допълниха от болницата.

Държавните болници с дългове за над 426 млн. евро, директорските заплати – до 40 хил. евро

Припомняме, че държавните болници в България са натрупали задължения в размер на над 426 млн. евро, като част от техните ръководства получават възнаграждения, значително надвишаващи заплатите на висши държавни служители.

Това стана ясно по време на пресконференция на министъра на здравеопазването Катя Ивкова, на която бяха представени данни за финансовото състояние и управлението на лечебните заведения с държавно участие.

По време на брифинга бяха оповестени подробности за приходите, разходите и дълговете на част от държавните болници, както и информация за възнагражденията на техните директори.