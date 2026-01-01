В Районна прокуратура - Плевен се води разследване след подаден сигнал от жена на 62 години, станала жертва на измама, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

По делото е установено, че пострадалата е въведена в заблуждение чрез репортаж, излъчван в социална мрежа, вероятно генериран чрез изкуствен интелект. В него популярни лица - телевизионен водещ и политически лидер, рекламират, че в България е въведена инвестиционна програма, в която могат да се включат множество хора със спестявания, с цел подобряване на финансовото си състояние, допълват от прокуратурата.

Според данни на NOVA са използвани гласовете и лицата на водещата на „Събуди се” Марина Цекова и премиерът Румен Радев.

В резултат на формираното по този начин заблуждение, пострадалата жена последвала посочените в репортажа линкове. Веднага получила обаждане чрез мобилно приложение от човек, представил се за мениджър на компанията. Той я инструктирал да преведе всичките си налични средства по посочена от него банкова сметка, с цел инвестиции и по-добра печалба. По указания банковите преводи следвало да бъдат на суми до 10 000 евро. Жената се доверила и чрез няколко трансакции извършила банков превод на общата сума от 33 000 евро. Впоследствие комуникацията с нея била преустановена. По този начин ѝ била причинена имотна вреда в размер на 33 000 евро, казаха още от прокуратурата.

Разследването по делото продължава.

В област Плевен са установени и случаи на т.нар. романтични онлайн измами, в резултат на които жертвите им често попадат във зависимост от различни финансови институции, защото теглят банкови кредити или бързи заеми. Това са международни киберпрестъпления, които се извършват посредством социалните мрежи, където хората получават покани за приятелство.