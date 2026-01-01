Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов за военни действия, ако преговорите с Иран се провалят, предаде Ройтерс.

Тръмп не е доволен от Иран: Предупреди, че „понякога се налага“ да се използва военна сила

Пред изданието „Аксиос“ Тръмп заяви, че „Вашингтон води много задълбочени разговори с Иран“ и предупреди, че е готов да предприеме силни военни действия, ако дипломацията се провали.

Тръмп: Техеран ще плати цената заради провалените преговори

Запитан колко време той би искал да остави на преговорите, Тръмп каза: „Не много. Или нещата ще станат бързо, или изобщо няма да станат“, каза той.