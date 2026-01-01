Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че е отнело твърде дълго време на Техеран да договори споразумение и сега “ще плати цената”, след като Иран и САЩ си размениха удари в региона въпреки усилията за продължаване на преговорите, предаде Ройтерс.

“Иран само преговаря и не действа”, написа Тръмп в социалните мрежи. “Отнема им твърде дълго време да договорят споразумение, което ще бъде страхотно за тях, сега ще платят цената!”, добави той.

В интервю за “Фокс нюз” американският президент добави, че се доближава до това да нареди нови удари срещу иранските електроцентрали и мостове, ако Техеран не пожелае да подпише споразумението.

Коментарите на Тръмп идват на фона на информация от запознат със ситуацията официален представител, който каза пред Ройтерс, че катарски преговарящи са пътували до Техеран тази сутрин в опит да финализират споразумението след консултации със САЩ.

Запитан за последните ирански удари по-рано днес срещу американски военни бази в Йордания, Кувейт и Бахрейн, които бяха нанесени в отговор на американски атаки срещу ирански цели в Ормузкия проток, Тръмп каза пред “Фокс нюз”, че Техеран е имал шанс да подпише споразумение и да оцелее, както и че той може да продължи с още удари заради бавния темп на преговорите.

Рано тази сутрин американското Централно командване на въоръжените сили (СЕНТКОМ), отговарящо за региона, обяви, че американските “самозащитни удари” срещу Иран са “изпълнени”.

Докато преговорите за дългосрочно споразумение са в застой от седмици, Тръмп многократно писа публикации в социалните медии, редувайки се да заплашва Иран с „по-нататъшни военни действия“ и да твърди, че сделката е неизбежна, отбелязва ДПА.