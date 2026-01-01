Израелският премиер Бенямин Нетаняху може да е готов, при определени обстоятелства, „да нанесе военен удар срещу Иран без подкрепата на САЩ“, съобщи израелската телевизия "И 24 нюз" (i24news), цитирана от ДПА.

„Възможно е да стигнем до ситуация, в която ще трябва да се изправим срещу иранците сами, без подкрепата на САЩ, с цялата свързана с това цена – в оръжия и в глобална изолация“, е казал Нетаняху по време на заседание на кабинета в понеделник вечерта.

Израел не иска да се стигне дотам, но знае, че това е възможно, е добавил той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано предупреди израелския премиер да не действа самостоятелно. Правителството на САЩ в момента води преговори за рамково споразумение с Техеран за разрешаване на регионалния конфликт чрез дипломация.

Израелският експерт по Иран Дани Цитронович предупреди, че значителни военни действия без подкрепата на САЩ биха били огромен стратегически риск за националната сигурност на Израел и за подобно нещо трябва да се мисли само ако няма други алтернативи.

Цитронович също така посочи последствията, ако бъде сключено споразумение с Иран, което американската администрация би счела за ключов успех. Според него в такъв случай едностранни действия на Израел срещу Иран без координация с Вашингтон биха могли да струват скъпо – включително за стратегическите отношения на Израел със САЩ.