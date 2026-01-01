Президентът Доналд Тръмп прогнозира, че в рамките на две седмици Съединените щати ще могат да обявят „пълна победа“ над Иран, като направи това изявление пред свои поддръжници в Южна Каролина.

Тръмп коментира развитието на конфликта по време на телевизионен митинг в подкрепа на републиканския сенатор Линдзи Греъм, който се стреми да избегне балотаж на вътрешнопартийните избори за Сената във вторник в Южна Каролина. Греъм е изправен пред няколко съперници на вътрешнопартийните избори, част от които критикуват твърдата му позиция по отношение на конфликта с Иран. Сенаторът остава сред най-активните поддръжници на по-решителна американска политика спрямо Техеран.

„Бяхме много силен отбор“, заяви Тръмп. „Мисля, че печелим тази битка. Но истинската победа ще дойде през следващите две седмици, когато обявим пълна победа.“

По думите му подобно развитие ще доведе и до спад в цените на петрола.

„Това ще се случи много скоро и цените на петрола ще се сринат“, добави президентът.

В края на февруари Тръмп заяви, че конфликтът с Иран вероятно ще продължи около четири седмици. Впоследствие обаче напрежението се запази значително по-дълго, а енергийните пазари останаха нестабилни.

Президентът също така посочи, че Иран води преговори със САЩ и проявява готовност за постигане на споразумение.

„Те искат да сключат много добра сделка. Готови са да се откажат от ядрените си амбиции“, каза Тръмп, като отново подчерта позицията си, че Иран не трябва да притежава ядрено оръжие.

През последните седмици Тръмп нееднократно заявяваше, че напрежението в региона намалява. Въпреки това през последните дни бяха регистрирани нови сблъсъци между Иран и Израел, въпреки временното прекратяване на взаимните атаки по-рано в понеделник.

Президентът прекара уикенда в голф комплекса си в Бедминстър, Ню Джърси. В интервю за Axios той разкри, че е предупредил израелския премиер Бенямин Нетаняху да прояви сдържаност.

„Казах му: „Биби, по-добре бъди внимателен, иначе скоро може да останеш сам“, заяви Тръмп.

Според публикацията Нетаняху е обмислял мащабна въздушна операция срещу Иран. Тръмп твърди още, че лидери на пет държави от региона са го помолили да призове Израел да прекрати ударите си.

„Тези страни бяха много загрижени. Те подкрепят споразумението, по което работехме“, каза той, без да уточнява кои са въпросните държави.

По думите на президента ирански представители също са се свързали със САЩ и са заявили готовност да прекратят атаките срещу Израел при условие, че и израелската страна направи същото.

„Свързаха се с нас и казаха, че няма да извършват повече атаки, ако Израел също прекрати своите действия“, заяви Тръмп.