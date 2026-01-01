Израел предприе нова серия въздушни удари срещу военни цели в Иран, само часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп публично призова Тел Авив да не отвръща на последните ирански атаки.

Израелските отбранителни сили (IDF) съобщиха, че са атакували военни обекти в западната и централната част на Иран. Малко по-рано ирански държавни медии информираха за силни експлозии, чути в различни райони на страната.

„Израелските военновъздушни сили нанесоха удари по военни цели на иранския режим в Западен и Централен Иран“, се казва в официално изявление на IDF.

От своя страна Корпусът на гвардейците на ислямската революция заяви, че атаките са били извършени с балистични ракети, изстреляни от въздуха.

Иран изстреля ракети срещу Израел

Новата ескалация идва след поредица от ракетни атаки между двете държави. По информация на Axios Тръмп е провел телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, по време на който го е призовал да се въздържи от ответни действия.

„Ще се обадя на Биби веднага и ще му кажа да не отвръща“, е заявил Тръмп пред журналиста Барак Равид.

Американският президент подчерта, че по-нататъшни военни действия рискуват да задълбочат конфликта.

„Израел нанесе своя удар, Иран отговори. Не е необходима нова ескалация“, каза Тръмп.

През последните дни той активно настоява за постигане на ново споразумение с Техеран и предупреди, че провалът на дипломатическите усилия може да доведе до по-твърди мерки от страна на Вашингтон.

„Много сме близо до споразумение“, заяви Тръмп пред Fox News. „Надявах се то да бъде подписано още през следващите дни, но сега се случва това.“

Президентът отправи и директен призив към иранското ръководство:

„Изстреляхте ракетите си – достатъчно. Върнете се на масата за преговори и сключете сделка.“

Междувременно израелските сили нанесоха удари и по нефтохимически комплекс в Махшахр, в югозападната част на Иран. Израел и иранските държавни медии потвърдиха атаката, като според първоначалната информация част от съоръжението е била повредена.

Иранските власти съобщиха, че по-късно ще предоставят подробности за нанесените щети и евентуалните жертви.

Напрежението в региона остава високо и заради ситуацията в Ливан. Техеран предупреди за ответни мерки, след като Израел нанесе удар по южните предградия на Бейрут въпреки американските призиви за деескалация.

Според ливанското здравно министерство при атаката срещу жилищна сграда са загинали двама души, а най-малко 20 са били ранени.

Въпреки международните призиви за сдържаност Израел вече даде сигнал, че ще продължи да отговаря на иранските атаки, докато Техеран предупреди, че всяко ново нападение ще срещне още по-силен ответен удар.