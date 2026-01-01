Военноморските сили на Иран заявиха днес, че са изстреляли предупредителни ракети и дронове по американски бойни кораби в Оманския залив, обвинявайки въоръжените сили на САЩ във възпрепятстване на морския трафик и в задържане на товарни кораби и петролни танкери, предаде Ройтерс, като цитира ирански държавни медии.

По-рано командването на въоръжените сили на САЩ за Индийско‑тихоокеанския регион съобщи, че американски сили са прехванали тази нощ в Индийския океан санкционирания танкер "Давина", който не плава под флага на никоя държава.

"Ще продължим глобалното морско прилагане на санкциите, за да прекъсваме незаконните мрежи и да спираме кораби, които предоставят материална подкрепа на Иран, където и да действат", се казва в публикация на командването в Екс.

Инцидентът стана на фона на засиленото напрежение около морската сигурност в района на Иран, като Вашингтон налага санкции срещу иранските петролни доставки, а Техеран многократно отправи заплахи срещу корабоплаването във и около Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс.