Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в сряда, че войната с Иран е приключила, въпреки че смъртоносните удари продължават. Той се придържа към твърдението си пред Комисията по външни работи на Камарата на представителите, като посочи, че Съединените щати са постигнали победа и вече не провеждат „продължителни удари“ за неутрализиране на военния потенциал на Иран, тъй като операция „Епик Фюри“ е приключила.

Американско-израелската война, наречена от Вашингтон операция „Епик Фюри“, обхвана целия Близък изток след първите удари срещу Иран на 28 февруари. Иран отговори, като се насочи срещу съюзниците на САЩ в региона и на практика блокира Ормузкия проток - ключов транспортен коридор за петрол и газ от Персийския залив.

Рубио определи победата като унищожаване на отбранителната промишлена база на Иран, значително намаляване на ракетните установки и запасите от дронове, както и ликвидиране на останалите военновъздушни сили и конвенционалния военноморски флот. Той заяви, че САЩ са постигнали всички тези цели.

Рубио: Трябва да получим отговор от Иран за прекратяване на войната

Въпреки това Рубио се сблъска със силни критики от демократите, които твърдят, че конфликтът все още продължава. Иран удари летището в Кувейт в сряда, убивайки един човек и ранявайки 63 души - сериозна ескалация. Бахрейн, който също има американско военно присъствие, беше обект на нощни удари с дронове. „Можете да промените името на операцията, но това не променя факта, че протокът все още е затворен, а военнослужещите са в опасност“, каза представителката Сара Джейкъбс от Калифорния.

Относно преговорите Рубио информира законодателите, че запасите от силно обогатен уран са в центъра на обсъжданията, но Техеран все още не е приел мирно споразумение. Вашингтон настоява Иран да предаде урана си, обогатен до нива, близки до необходимите за създаване на ядрено оръжие, да ограничи ядрената си дейност и да отвори Ормузкия проток.

Рубио добави, че въпреки че въпросът е обсъден в разменените документи, все още няма окончателно одобрение от иранска страна. Иран пък постави условие за освобождаването на 12 милиарда долара замразени активи преди съществени разговори за ядрената програма и отхвърли коментарите на президента Доналд Тръмп за унищожаването на запасите от уран.