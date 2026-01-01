Примирието бе поставено под сериозно напрежение, след като Иран изстреля ракети по Кувейт и Бахрейн, а САЩ атакуваха иранския остров Кешм.

По-рано американските военни съобщиха, че са извели от строя петролен танкер, насочващ се към иранско пристанище, след удар с ракета Hellfire.

Ирански медии съобщиха, че преговорите между Техеран и Вашингтон продължават, ден след информациите, че Иран е преустановил участието си в тях. В същото време водещият ирански преговарящ предупреди за възможна ескалация, ако израелските атаки срещу Ливан продължат.

Преговорите между Израел и Ливан, определяни като ключови за стабилността в региона, приключиха за деня и ще бъдат подновени в Държавния департамент на САЩ. Разговорите се провеждат след размяна на удари между подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ и израелските сили.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изразил остро недоволство по време на телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като е преценил, че разширяването на военните действия в Ливан може да застраши деликатните преговори между Вашингтон и Техеран. Това твърдят източници, цитирани от американски медии. Според информацията разговорът между двамата лидери е протекъл напрегнато, като Тръмп е оказал натиск върху Израел да ограничи офанзивата си срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ в Ливан. Източници твърдят, че американският президент е използвал остър тон, за да подчертае опасенията си, че ескалацията може да провали дипломатическите усилия с Иран.

Израелският премиер заяви, че армията ще продължи операциите си в Южен Ливан „според плана“, само часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че израелските сили няма да предприемат действия срещу Бейрут.