Общо 7147 са регистрираните регламентирани повиквания на единния европейски номер за спешни повиквания 112 от 7:00 ч. в събота до 7:00 ч. тази сутрин, съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към Министерството на вътрешните работи (МВР).

Близо 2200 са били сигналите, насочени към центровете за Спешна медицинска помощ, 2439 – за престъпления против личността, 104 – за изгубени или бедстващи хора, а 13 са за рисково шофиране и гонки.

Вчера от МВР съобщиха, че сигналите за денонощието са били 6467.