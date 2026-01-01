Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че САЩ трябва да получат днес отговор от Иран на предложението си за прекратяване на войната, предаде Ройтерс.

„Ще видим какво ще съдържа отговорът. Надяваме се, че това ще бъде нещо, което ще ни въведе в сериозен преговорен процес“, каза Рубио пред репортери в Рим.

Той посочи още, че ако бъдат насочени ракети срещу САЩ, американските въоръжени сили ще отговорят на удара.

Държавният секретар освен това уточни, че вчерашните атаки в Ормузкия проток са били отделни от военната операция „Епична ярост“.

Рубио имаше днес срещи в италианската столица с министъра на външните работи Антонио Таяни, както и с премиера Джорджа Мелони.