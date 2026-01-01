Очаква се Иран да отговори днес на предложението на САЩ за прекратяване на войната, като двете страни се приближават към споразумение по кратък меморандум, съобщиха източници пред CNN. Вчера президентът Доналд Тръмп заяви, че през последните 24 часа Вашингтон е провел „много добри разговори“ с Техеран.

Обстановката в морето остава изключително напрегната. Вчера американските военни са открили огън по танкер под ирански флаг, насочващ се към иранско пристанище, в рамките на наложената от САЩ блокада. Действието идва часове след като Иран създаде структура, която според властите ще регулира трафика през Ормузкия проток – пореден опит на Техеран да затвърди контрола си над ключовия търговски маршрут въпреки предупрежденията на Вашингтон.

Израел е нанесъл удар срещу високопоставен командир на „Хизбула“ при първата атака в Бейрут след сключването на примирието в Ливан, заяви премиерът Бенямин Нетаняху. По думите му случилото се подчертава колко крехко остава споразумението за прекратяване на огъня.