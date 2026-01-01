Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ако реши да възобнови войната срещу Иран, ще са необходими между две и три седмици, за да постигне целите си. Това предаде Times of Israel.

„Вече сме свършили голяма част от това, което трябваше да направим - вероятно още две седмици, две седмици, може би три седмици (...) Или ще сключим правилното споразумение, или ще спечелим много лесно от военна гледна точка“, каза той пред американския радиоводещ Хю Хюит.

Той подчерта, че „тези луди хора няма да се сдобият с ядрено оръжие“.

Тръмп също така заяви, че част от евентуално споразумение трябва да бъде поемането на контрол върху запасите на Иран от високообогатен уран.

Държавният глава омаловажи значението на балистичните ракети на Техеран и финансирането на прокси групи - два ключови приоритета за Израел във войната.

Тръмп: Иран прие да предаде на САЩ обогатения си уран

„Вижте, ракетите са лошо нещо и трябва да бъдат ограничени, но основният въпрос е, че те не трябва да имат ядрено оръжие“, заяви той.

Тръмп намекна, че Ислямската република няма да бъде в икономическа позиция да финансира задгранични групировки заради щетите по енергийната ѝ инфраструктура.

Той добави, че САЩ запазят конвенционалната армия на Иран, но не и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

„Не се стремим да унищожим армията. Съзнателно не сме я атакували толкова, защото смятаме, че тя е значително по-умерена“, каза американският президент.

Два дни преди държавният секретар на САЩ Марко Рубио да се срещне с папа Лъв XIV във Ватикана, Тръмп обвини понтифика, че излага католиците на риск, като на практика приема възможността Иран да разполага с ядрено оръжие.

„Папата предпочита да говори за това, че е допустимо Иран да има ядрено оръжие, а аз не мисля, че това е добре. Смятам, че той застрашава много католици и много хора, но предполагам, че ако зависи от папата, той смята, че е напълно нормално Техеран да има ядрено оръжие“, заяви той.