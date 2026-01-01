Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че Иран ще бъде „изтрит от лицето на Земята“, ако атакува американски плавателни съдове, опитващи се да пробият блокадата на Ормузкия проток.

САЩ започнаха операция в понеделник, за да отблокират стотици кораби, закотвени заедно с екипажите си в залива, като по този начин върнаха региона на ръба на пълномащабна война.

Техеран се опита да възстанови блокадата на пролива, който е ключов воден път за световната търговия. Американската армия заяви, че е унищожила шест ирански малки плавателни съда и е прехванала ирански крилати ракети и дронове, но това беше отречено от Иран.

Иран: Поразихме военен кораб на САЩ край Ормузкия проток

Над 800 кораба и около 20 000 моряци остават блокирани в региона, отбелязва The Guardian.

В интервю за Fox News в понеделник Тръмп определи текущата операция на американските военноморски сили като „една от най-великите военни маневри, извършвани някога“, и заяви, че иранските представители са били „значително по-отстъпчиви“ в последните преговори.

В отговор на въпроси относно запасите от американско оръжие той заяви пред Fox News:

„Разполагаме с повече оръжия и боеприпаси и с много по-високо качество, отколкото преди. Имаме най-доброто оборудване. Имаме ресурси по целия свят. Разполагаме с бази навсякъде по света. Всички те са снабдени с оборудване. Можем да използваме всичко това и ще го направим, ако се наложи“, добави той.