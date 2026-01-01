Датската транспортна компания „Мерск“ съобщи, че един от нейните кораби успешно е преминал през Ормузкия проток под ескорт на американските военни.

Корабът Alliance Fairfax, плаващ под американски флаг, е бил блокиран в Персийския залив от началото на конфликта през февруари, като впоследствие е получил възможност да напусне района с военна защита.

„Корабът напусна Персийския залив на 4 май, придружен от американски военни средства“, се казва в изявление на компанията, цитирано от АФП.

„Преминаването беше извършено без инциденти, а всички членове на екипажа са в безопасност и невредими", се добавя в него.