Иранските военноморски сили са предотвратили навлизането на „американо-ционистки“ военни кораби в Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия, докато агенция Fars информира, че две ракети са поразили американски военен кораб край остров Джаск в Оманския залив, след като той е пренебрегнал иранските предупреждения.

Днес Техеран е предупредил американските сили да не навлизат в стратегическия воден път, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Щатите ще „изведат“ кораби, блокирани в залива заради конфликта.

„Казахме на тези държави, че ще изведем корабите им безопасно от тези блокирани водни пътища, така че да могат свободно да продължат дейността си“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social в неделя.

В отговор обединеното командване на Иран призова търговските кораби и петролните танкери да се въздържат от всякакви движения, които не са координирани с иранските военни, припомня Reuters.

Иран: САЩ да не влизат в Ормузкия проток

„Многократно сме заявявали, че сигурността на Ормузкия проток е в наши ръце и че безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили“, заяви ръководителят на обединеното командване Али Абдолахи.

„Предупреждаваме, че всякакви чуждестранни въоръжени сили, особено агресивната армия на САЩ, ще бъдат атакувани, ако възнамеряват да се приближат и да навлязат в Ормузкия проток“, допълни той.

От началото на войната Иран е блокирал почти целия корабен трафик към и от залива, с изключение на собствените си съдове, прекъсвайки около една пета от световните доставки на петрол и газ. Решението на Техеран доведе до ръст на цените на петрола с над 50%.

Централното командване на САЩ, което от своя страна блокира иранските пристанища с цел натиск върху Техеран, заяви, че ще подкрепи операцията по извеждане на корабите с 15 000 военнослужещи, над 100 въздушни и морски платформи, както и с военни кораби и дронове.