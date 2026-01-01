Няколко пътнотранспортни произшествия с пострадали са регистрирани в периода 30 април – 3 май в Благоевград и региона, съобщиха от полицията.

На 30 април около 14:00 часа на ул. „Владо Черноземски“ в Благоевград лек автомобил, управляван от 38-годишен мъж, е блъснал 35-годишна пешеходка от село Бело поле, която е пресичала на пешеходна пътека. Жената е получила хематоми по ръката и крака. Пробите за алкохол и наркотици на двамата участници са отрицателни.

На 1 май около 22:45 часа на път II-19 край Разлог 21-годишна жена не е спряла на знак „Стоп“ и е отнела предимството на лек автомобил, шофиран от 28-годишен мъж от Банско. При сблъсъка е пострадала 20-годишна пътничка в „Дачия“-та, която е с фрактура на лицева кост, хематом на главата и натъртвания. Пробите за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни.

На 2 май около 09:30 часа на кръстовище между улиците „Александър Стамболийски“ и „Шипка“ в Гоце Делчев лек автомобил, управляван от 39-годишен софиянец, при маневра за завой наляво е блъснал движещ се до него 46-годишен велосипедист. Пострадалият е с фрактури на две ребра и е настанен за наблюдение в местната болница. Пробата за алкохол на водача е отрицателна.

На 3 май около 18:30 часа на паркинга на автогарата в Благоевград автомобил с неизвестни към момента марка и водач, движейки се на заден ход, е блъснал 54-годишна жена от Симитли. Тя е с фрактура на капачката на крака. Извършителят е напуснал мястото, а работата по установяването му продължава.

По всички случаи са образувани проверки, като органите на реда изясняват обстоятелствата около инцидентите.