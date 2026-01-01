Златото поскъпна с над 1 на сто, след като оптимизмът за евентуално сключване на мирно споразумение между САЩ и Иран отслаби щатския долар и доведе до понижение на цените на петрола, което от своя страна смекчи перспективите за инфлацията, предаде Ройтерс.

Текущата (спот) цена на златото се повиши с 1,06 на сто до 4564 долара за тройунция към 12:40 часа българско време. Фючърсите на златото с доставка през юни, търгувани на борсите в САЩ, поскъпнаха с 0,8 на сто до 4558,80 долара.

В същото време текущата цена на среброто се повиши с над 3 на сто до 78 долара за тройунция, платината поскъпна с 1,8 на сто до 1974 долара за тройунция, а паладият - с 2,5 на сто до 1391 долара за тройунция.

Макар американският президент Доналд Тръмп вчера да предупреди дипломатическите си представители да „не се бърза“ с финализирането на сделка с Иран, инвеститорите изглежда залагат в по-голяма степен на изявлението му от събота, което гласеше, че Вашингтон и Иран са „до голяма степен договорили“ меморандум за разбирателство относно мирно споразумение, което ще отвори отново за корабоплаване Ормузкия проток, допълва Ройтерс.

„Тръмп подхранва надеждите на пазара за сключването на някаква сделка с Иран, която би могла да доведе до отварянето на Ормузкия проток. Тази перспектива оказа натиск върху цените на петрола и, в резултат на това, оказа на златото благоприятен тласък от гледна точка на инфлацията“, обясни Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в "Кей Си Ем Трейд" (KCM Trade).

Междувременно държавният секретар Марко Рубио днес заяви, че САЩ или ще сключат добро споразумение с Иран, или ще действат срещу страната „по друг начин“.

Щатският долар поевтиня около най-ниските си нива от седмица, което направи златото, което се търгува в американската валута, по-достъпно за притежателите на други валути.

Индексът на щатския долар, който съпоставя курса на американската валута спрямо кошница от основни чуждестранни валути, намаля с 0,27 на сто.

На този фон цените на петрола спаднаха с над 5 на сто и достигнаха над двуседмичен минимум, което намалява опасенията за инфлацията.